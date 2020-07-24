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"العثيم" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أكد أن الخبر يعدّ فرحة كبرى للوطن والأمتين العربية والإسلامية

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، والتي تكللت بالنجاح.

وقال"العثيم": نجاح العملية الجراحية وسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين يعد فرحة كبرى للوطن كله, والأمتين العربية والإسلامية, فقدت أسعد الخبر المفرح الجميع لما يجده من محبة وتقدير , ولمواقفه الكريمة المباركة في خدمة شعبه وشعوب المنطقة كافة .

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شركة عبدالله العثيم القابضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، والتي تكللت بالنجاح.

وقال"العثيم": نجاح العملية الجراحية وسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين يعد فرحة كبرى للوطن كله, والأمتين العربية والإسلامية, فقدت أسعد الخبر المفرح الجميع لما يجده من محبة وتقدير , ولمواقفه الكريمة المباركة في خدمة شعبه وشعوب المنطقة كافة .

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:53 PM

"العثيم" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أكد أن الخبر يعدّ فرحة كبرى للوطن والأمتين العربية والإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,026

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، والتي تكللت بالنجاح.

وقال"العثيم": نجاح العملية الجراحية وسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين يعد فرحة كبرى للوطن كله, والأمتين العربية والإسلامية, فقدت أسعد الخبر المفرح الجميع لما يجده من محبة وتقدير , ولمواقفه الكريمة المباركة في خدمة شعبه وشعوب المنطقة كافة .

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

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