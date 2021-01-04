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أمانة الرياض: سفلتة وصيانة 2,3 مليون م2 بشوارع العاصمة خلال 90 يومًا

ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة ورفع كفاءة شبكات النقل

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة وصيانة الطرق بمساحة إجمالية تبلغ 2,316,487 مترًا مربعًا خلال الربع الرابع من عام 2020، ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة طرق العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتشمل الجهود التي أعلنتها الأمانة سفلتة 2,009,365 مترًا مربعًا من طرق مدينة الرياض، وإصلاح 205,840 مترًا مربعًا من الهبوطات والحفر، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 66,684 مترًا مربعًا، وتنظيف 34,598 مترًا مربعًا من دهانات الطرق والشوارع.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بتطوير الطرق ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة شبكات النقل لتيسير تنقل السكان داخل العاصمة، والتي تتكامل مع مبادرات الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري.

أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض: سفلتة وصيانة 2,3 مليون م2 بشوارع العاصمة خلال 90 يومًا
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة وصيانة الطرق بمساحة إجمالية تبلغ 2,316,487 مترًا مربعًا خلال الربع الرابع من عام 2020، ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة طرق العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتشمل الجهود التي أعلنتها الأمانة سفلتة 2,009,365 مترًا مربعًا من طرق مدينة الرياض، وإصلاح 205,840 مترًا مربعًا من الهبوطات والحفر، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 66,684 مترًا مربعًا، وتنظيف 34,598 مترًا مربعًا من دهانات الطرق والشوارع.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بتطوير الطرق ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة شبكات النقل لتيسير تنقل السكان داخل العاصمة، والتي تتكامل مع مبادرات الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:29 PM

أمانة الرياض: سفلتة وصيانة 2,3 مليون م2 بشوارع العاصمة خلال 90 يومًا

ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة ورفع كفاءة شبكات النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة وصيانة الطرق بمساحة إجمالية تبلغ 2,316,487 مترًا مربعًا خلال الربع الرابع من عام 2020، ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة طرق العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتشمل الجهود التي أعلنتها الأمانة سفلتة 2,009,365 مترًا مربعًا من طرق مدينة الرياض، وإصلاح 205,840 مترًا مربعًا من الهبوطات والحفر، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 66,684 مترًا مربعًا، وتنظيف 34,598 مترًا مربعًا من دهانات الطرق والشوارع.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بتطوير الطرق ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة شبكات النقل لتيسير تنقل السكان داخل العاصمة، والتي تتكامل مع مبادرات الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري.

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