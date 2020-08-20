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"الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:48 AM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:01 AM

"الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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824

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

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