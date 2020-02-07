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بالصور.. جناح رئاسة أمن الدولة بالعلا يحظى باهتمام الزوار

يهدف للتعريف بالرقم الموحد للبلاغات "990" ويراهن على الحس الأمني للمواطن

تُواصل رئاسة أمن الدولة، حملتها للتعريف بمركز البلاغات الأمنية بالرقم الموحد 990؛ وذلك عبر جناحها بمحافظة العلا؛ مما يمثل انعكاسًا لنجاحها الكبير في موسم الرياض.

ويقوم الجناح باستقبال الزوار ومد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف؛ وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية. كما تُعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية".

ويتيح الجناح للزوار، الاطلاع عن قرب على أدوار الرئاسة الحثيثة والهادفة لتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطن، ومنح الأخير كل السبل للمساهمة في حفظ أمن وطنه.

ويأتي ذلك ضمن مراحل الحملة التعريفية الواسعة التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة للتعريف بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)؛ وذلك تأكيدًا على الأهمية الكبيرة للمشاركة الوطنية والمجتمعية للمواطن.

رئاسة أمن الدولة محافظة العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. جناح رئاسة أمن الدولة بالعلا يحظى باهتمام الزوار
سبق

تُواصل رئاسة أمن الدولة، حملتها للتعريف بمركز البلاغات الأمنية بالرقم الموحد 990؛ وذلك عبر جناحها بمحافظة العلا؛ مما يمثل انعكاسًا لنجاحها الكبير في موسم الرياض.

ويقوم الجناح باستقبال الزوار ومد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف؛ وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية. كما تُعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية".

ويتيح الجناح للزوار، الاطلاع عن قرب على أدوار الرئاسة الحثيثة والهادفة لتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطن، ومنح الأخير كل السبل للمساهمة في حفظ أمن وطنه.

ويأتي ذلك ضمن مراحل الحملة التعريفية الواسعة التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة للتعريف بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)؛ وذلك تأكيدًا على الأهمية الكبيرة للمشاركة الوطنية والمجتمعية للمواطن.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
03:40 PM

بالصور.. جناح رئاسة أمن الدولة بالعلا يحظى باهتمام الزوار

يهدف للتعريف بالرقم الموحد للبلاغات "990" ويراهن على الحس الأمني للمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُواصل رئاسة أمن الدولة، حملتها للتعريف بمركز البلاغات الأمنية بالرقم الموحد 990؛ وذلك عبر جناحها بمحافظة العلا؛ مما يمثل انعكاسًا لنجاحها الكبير في موسم الرياض.

ويقوم الجناح باستقبال الزوار ومد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف؛ وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية. كما تُعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية".

ويتيح الجناح للزوار، الاطلاع عن قرب على أدوار الرئاسة الحثيثة والهادفة لتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطن، ومنح الأخير كل السبل للمساهمة في حفظ أمن وطنه.

ويأتي ذلك ضمن مراحل الحملة التعريفية الواسعة التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة للتعريف بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)؛ وذلك تأكيدًا على الأهمية الكبيرة للمشاركة الوطنية والمجتمعية للمواطن.

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