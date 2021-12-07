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جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب تجنّب ثلاثينية استئصال الرحم بعد إزالة 3 أورام

كانت تشكو من الإرهاق العام والرغبة في التبول المتكرّر بسبب الضغط على المثانة

تمكّن فريق جراحي في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من استئصال 3 أورام ليفية بوزن 3.5 كيلو جرام، من رحم مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً دون اللجوء إلى استئصال الرحم، إذ كانت تشكو المريضة من الإرهاق العام والرغبة في التبول المتكرّر بسبب الضغط على المثانة، إضافة إلى شعورها بآلامٍ في منطقة الحوض والظهر، وحدوث نزيف دموي متقطع، وكذلك وجود تضخم كبير جداً غير مبرّر في حجم البطن وصل إلى ما يقارب حجم بطن المرأة الحامل في الشهر السادس؛ ما أثر بالسلب في حالتها الصحية والنفسية، علاوة على تأخر الإنجاب لديها.

هذا ما ذكره الدكتور توفيق جعفر؛ استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة متزوجة منذ عام وحضرت من المدينة المنوّرة بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى نتيجة النصيحة الطبية لها بضرورة استئصال كامل الرحم، موضحاً أنه فور وصول المريضة للعيادة والاستماع إلى شكواها وعمل الفحص السريري، تمّ إخضاعها للتحاليل المخبرية وإجراء فحوصات دقيقة بالموجات فوق الصوتية، إذ تبيّن وجود 3 أورام ليفية في الرحم بحجم 18×12×6 سم، والثاني 7×5×1 سم، والثالث 3×2×2 سم.

وقال الدكتور جعفر؛ إن الفحوصات الدقيقة أبانت أيضاً وجود تضخم حاد في الحالب والكلى اليمنى نتيجة الضغط المتزايد من الأورام الثلاثة، مؤكداً أنه بعد دراسة ملف المريضة الطبي جيداً من قِبل الفريق المعالج، تقرّر سرعة التدخل الجراحي للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتمّ فيها فتح البطن وتحرير الأورام ومن ثم استئصالها مع الحرص الكبير على تجنب استئصال الرحم كاملاً.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور توفيق جعفر؛ إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث تمّ استئصال الأورام الليفية كافة داخل الرحم بدقة فائقة، مؤكداً أن المريضة حصلت على الرعاية اللازمة بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد 3 أيام وهي بصحة جيدة، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب تجنّب ثلاثينية استئصال الرحم بعد إزالة 3 أورام
سبق

تمكّن فريق جراحي في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من استئصال 3 أورام ليفية بوزن 3.5 كيلو جرام، من رحم مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً دون اللجوء إلى استئصال الرحم، إذ كانت تشكو المريضة من الإرهاق العام والرغبة في التبول المتكرّر بسبب الضغط على المثانة، إضافة إلى شعورها بآلامٍ في منطقة الحوض والظهر، وحدوث نزيف دموي متقطع، وكذلك وجود تضخم كبير جداً غير مبرّر في حجم البطن وصل إلى ما يقارب حجم بطن المرأة الحامل في الشهر السادس؛ ما أثر بالسلب في حالتها الصحية والنفسية، علاوة على تأخر الإنجاب لديها.

هذا ما ذكره الدكتور توفيق جعفر؛ استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة متزوجة منذ عام وحضرت من المدينة المنوّرة بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى نتيجة النصيحة الطبية لها بضرورة استئصال كامل الرحم، موضحاً أنه فور وصول المريضة للعيادة والاستماع إلى شكواها وعمل الفحص السريري، تمّ إخضاعها للتحاليل المخبرية وإجراء فحوصات دقيقة بالموجات فوق الصوتية، إذ تبيّن وجود 3 أورام ليفية في الرحم بحجم 18×12×6 سم، والثاني 7×5×1 سم، والثالث 3×2×2 سم.

وقال الدكتور جعفر؛ إن الفحوصات الدقيقة أبانت أيضاً وجود تضخم حاد في الحالب والكلى اليمنى نتيجة الضغط المتزايد من الأورام الثلاثة، مؤكداً أنه بعد دراسة ملف المريضة الطبي جيداً من قِبل الفريق المعالج، تقرّر سرعة التدخل الجراحي للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتمّ فيها فتح البطن وتحرير الأورام ومن ثم استئصالها مع الحرص الكبير على تجنب استئصال الرحم كاملاً.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور توفيق جعفر؛ إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث تمّ استئصال الأورام الليفية كافة داخل الرحم بدقة فائقة، مؤكداً أن المريضة حصلت على الرعاية اللازمة بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد 3 أيام وهي بصحة جيدة، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:50 AM

جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب تجنّب ثلاثينية استئصال الرحم بعد إزالة 3 أورام

كانت تشكو من الإرهاق العام والرغبة في التبول المتكرّر بسبب الضغط على المثانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق جراحي في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من استئصال 3 أورام ليفية بوزن 3.5 كيلو جرام، من رحم مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً دون اللجوء إلى استئصال الرحم، إذ كانت تشكو المريضة من الإرهاق العام والرغبة في التبول المتكرّر بسبب الضغط على المثانة، إضافة إلى شعورها بآلامٍ في منطقة الحوض والظهر، وحدوث نزيف دموي متقطع، وكذلك وجود تضخم كبير جداً غير مبرّر في حجم البطن وصل إلى ما يقارب حجم بطن المرأة الحامل في الشهر السادس؛ ما أثر بالسلب في حالتها الصحية والنفسية، علاوة على تأخر الإنجاب لديها.

هذا ما ذكره الدكتور توفيق جعفر؛ استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب الحاصل على الزمالة البريطانية، والذي أضاف أن المريضة متزوجة منذ عام وحضرت من المدينة المنوّرة بعد محاولات عدة للعلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى نتيجة النصيحة الطبية لها بضرورة استئصال كامل الرحم، موضحاً أنه فور وصول المريضة للعيادة والاستماع إلى شكواها وعمل الفحص السريري، تمّ إخضاعها للتحاليل المخبرية وإجراء فحوصات دقيقة بالموجات فوق الصوتية، إذ تبيّن وجود 3 أورام ليفية في الرحم بحجم 18×12×6 سم، والثاني 7×5×1 سم، والثالث 3×2×2 سم.

وقال الدكتور جعفر؛ إن الفحوصات الدقيقة أبانت أيضاً وجود تضخم حاد في الحالب والكلى اليمنى نتيجة الضغط المتزايد من الأورام الثلاثة، مؤكداً أنه بعد دراسة ملف المريضة الطبي جيداً من قِبل الفريق المعالج، تقرّر سرعة التدخل الجراحي للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتمّ فيها فتح البطن وتحرير الأورام ومن ثم استئصالها مع الحرص الكبير على تجنب استئصال الرحم كاملاً.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور توفيق جعفر؛ إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث تمّ استئصال الأورام الليفية كافة داخل الرحم بدقة فائقة، مؤكداً أن المريضة حصلت على الرعاية اللازمة بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد 3 أيام وهي بصحة جيدة، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة.

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