قطر.. إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022

مجموعات متنوعة بهدف استقطاب جمهور الكرة والمهتمين من المنطقة والعالم

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات البطولة اليوم.

وأوضحت اللجنة عبر موقعها على الإنترنت "تتوافر مجموعات متنوعة من التذاكر بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم؛ للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة".

وتبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة وتختتم في 8 فبراير المقبل .

وأشارت إلى أن الفرصة متاحة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر القسم المخصص لذلك على موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأضافت اللجنة أن جميع الطلبات ستحظى بفرص متساوية في شراء التذاكر سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوافرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها سيجرى تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم كاملة أو جزئياً وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 8 من مارس مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.