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"التايمز": جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّا

التصنيف يرى أنها الثانية محليًّا

نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.

ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.

كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.

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"التايمز": جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّا
سبق

نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.

ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.

كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:56 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:19 AM

"التايمز": جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّا

التصنيف يرى أنها الثانية محليًّا

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
2,788

نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.

ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.

كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,416
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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