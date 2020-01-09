النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل أطلقته إيران؟ أوكرانيا تبحث عن "صاروخ روسي" أسقط طائرتها

السلطات قالت إنها تدرس فرضيات عدة لا سيما فرضية العمل الإرهابي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، لا سيما فرضية العمل الإرهابي.

ووفق وكالة "رويترز"، تبحث السلطات الأوكرانية في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف: إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب "دانيلوف" في منشور على "فيسبوك" أن أوكرانيا تدرس أسباباً عدة محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

من جانبه، طمأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر بـ"التأكيد".

وبحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، قطع "زيلينسكي" زيارة إلى سلطنة عمان، وعاد إلى كييف، وقال في بيان إن فريقاً من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران؛ للمساعدة في التحقيق في الحادث.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 737" تحطمت بُعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً.

وسارعت السلطات الإيرانية إلى الإعلان عن أن السبب فني، وذلك قبل البدء في تحقيقات بشأن حادث تحطم الطائرة.

وقالت السفارة الأوكرانية في طهران إن معلومات أولية تشير إلى أن "عطلاً في المحرك"، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة الركاب، ولكن، بعد ساعات، أصدرت السفارة بياناً ثانياً، حذفت فيه الإشارة إلى أن سبب التحطم هو عطل في المحرك.

وبدا أن هناك بلبلة كثيرة رافقت حادثة تحطم الطائرة، خاصة أنها تزامنت مع إطلاق إيران صواريخ بالستية على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

ومما زاد الأمر غموضاً أن قائد الطائرة لم يعلن حالة الطوارئ، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينغ".

السلطات الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هل أطلقته إيران؟ أوكرانيا تبحث عن "صاروخ روسي" أسقط طائرتها
سبق

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، لا سيما فرضية العمل الإرهابي.

ووفق وكالة "رويترز"، تبحث السلطات الأوكرانية في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف: إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب "دانيلوف" في منشور على "فيسبوك" أن أوكرانيا تدرس أسباباً عدة محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

من جانبه، طمأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر بـ"التأكيد".

وبحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، قطع "زيلينسكي" زيارة إلى سلطنة عمان، وعاد إلى كييف، وقال في بيان إن فريقاً من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران؛ للمساعدة في التحقيق في الحادث.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 737" تحطمت بُعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً.

وسارعت السلطات الإيرانية إلى الإعلان عن أن السبب فني، وذلك قبل البدء في تحقيقات بشأن حادث تحطم الطائرة.

وقالت السفارة الأوكرانية في طهران إن معلومات أولية تشير إلى أن "عطلاً في المحرك"، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة الركاب، ولكن، بعد ساعات، أصدرت السفارة بياناً ثانياً، حذفت فيه الإشارة إلى أن سبب التحطم هو عطل في المحرك.

وبدا أن هناك بلبلة كثيرة رافقت حادثة تحطم الطائرة، خاصة أنها تزامنت مع إطلاق إيران صواريخ بالستية على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

ومما زاد الأمر غموضاً أن قائد الطائرة لم يعلن حالة الطوارئ، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينغ".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
02:00 PM

هل أطلقته إيران؟ أوكرانيا تبحث عن "صاروخ روسي" أسقط طائرتها

السلطات قالت إنها تدرس فرضيات عدة لا سيما فرضية العمل الإرهابي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,498

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، لا سيما فرضية العمل الإرهابي.

ووفق وكالة "رويترز"، تبحث السلطات الأوكرانية في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف: إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب "دانيلوف" في منشور على "فيسبوك" أن أوكرانيا تدرس أسباباً عدة محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

من جانبه، طمأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر بـ"التأكيد".

وبحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، قطع "زيلينسكي" زيارة إلى سلطنة عمان، وعاد إلى كييف، وقال في بيان إن فريقاً من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران؛ للمساعدة في التحقيق في الحادث.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 737" تحطمت بُعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً.

وسارعت السلطات الإيرانية إلى الإعلان عن أن السبب فني، وذلك قبل البدء في تحقيقات بشأن حادث تحطم الطائرة.

وقالت السفارة الأوكرانية في طهران إن معلومات أولية تشير إلى أن "عطلاً في المحرك"، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة الركاب، ولكن، بعد ساعات، أصدرت السفارة بياناً ثانياً، حذفت فيه الإشارة إلى أن سبب التحطم هو عطل في المحرك.

وبدا أن هناك بلبلة كثيرة رافقت حادثة تحطم الطائرة، خاصة أنها تزامنت مع إطلاق إيران صواريخ بالستية على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

ومما زاد الأمر غموضاً أن قائد الطائرة لم يعلن حالة الطوارئ، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينغ".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,819
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة