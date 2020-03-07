مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في الخرطوم
في منطقة أبو قرون بشرق النيل.. استفاد منها 2,100 فرد
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.
السودان
منظمة الاغتنام للتنمية البشرية
سلال غذائية
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في الخرطوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-07
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
06:16 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:23 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في الخرطوم
في منطقة أبو قرون بشرق النيل.. استفاد منها 2,100 فرد
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس 350 سلة غذائية في منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.