الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارج

الحكومة ستنفرد بتحديد المشغل

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".