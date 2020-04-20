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الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارج

الحكومة ستنفرد بتحديد المشغل

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".

الكويت الطيران المدني الكويتي الخطوط الجوية الكويتية طيران الجزيرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارج
سبق

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:25 PM

الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارج

الحكومة ستنفرد بتحديد المشغل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".

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