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أمطارٌ غزيرة تهدم منزلاً من طابقين وسط العاصمة الجزائرية

انتشال طفل مصاب .. والبحث جارٍ عن شخصين

تسببت أمطارٌ غزيرة اليوم (الثلاثاء) في انهيار منزل مأهول مكون من طابقين وسط العاصمة الجزائرية.

أوضح مدير فرع الإعلام في الحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور، أن المبنى انهار بعد انجراف التربة بسبب تساقط الأمطار، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

وبيّن أن وحدات الحماية المدنية انتشلت طفلاً مصابًا، فيما تواصل البحث تحت الأنقاض عن شخصين، كانوا موجودين في المبنى لحظة انهياره.

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أمطارٌ غزيرة تهدم منزلاً من طابقين وسط العاصمة الجزائرية
سبق

تسببت أمطارٌ غزيرة اليوم (الثلاثاء) في انهيار منزل مأهول مكون من طابقين وسط العاصمة الجزائرية.

أوضح مدير فرع الإعلام في الحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور، أن المبنى انهار بعد انجراف التربة بسبب تساقط الأمطار، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

وبيّن أن وحدات الحماية المدنية انتشلت طفلاً مصابًا، فيما تواصل البحث تحت الأنقاض عن شخصين، كانوا موجودين في المبنى لحظة انهياره.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:03 PM

أمطارٌ غزيرة تهدم منزلاً من طابقين وسط العاصمة الجزائرية

انتشال طفل مصاب .. والبحث جارٍ عن شخصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت أمطارٌ غزيرة اليوم (الثلاثاء) في انهيار منزل مأهول مكون من طابقين وسط العاصمة الجزائرية.

أوضح مدير فرع الإعلام في الحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور، أن المبنى انهار بعد انجراف التربة بسبب تساقط الأمطار، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

وبيّن أن وحدات الحماية المدنية انتشلت طفلاً مصابًا، فيما تواصل البحث تحت الأنقاض عن شخصين، كانوا موجودين في المبنى لحظة انهياره.

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