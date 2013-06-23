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بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

تنفيذ ما يزيد على 14 ممراً وموقعاً مثل ممشى الروضة

تواصل بلدية بيشة، أعمال رصف وإنشاء ممرات مشاة لأكثر من ٢٠ كيلومترا، داخل الأحياء والقرى.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن النجاح الكبير الذي تحقق لمشروعات ممرات وأرصفة المشاة، يتجلى في الإقبال المتزايد من جميع فئات المجتمع عليها، للتنزه والترويح وممارسة الرياضة.

وبيَّن "آل جلبان" أن البلدية تحرص على وجود ممرات المشاة في جميع الأحياء، وتجهيزها بكل وسائل الراحة من أعمال الرصف والتشجير والإنارة، والتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار "آل جلبان" إلى أن إجمالي عدد ممرات ومواقع المشاة التي نُفذت بالفعل ويستفاد منها حالياً يزيد على ١٤ ممراً وموقعاً؛ مثل ممشى الروضة بطول ٢٥٠٠ متر، وممرات الحدائق الواقعة جنوب المدينة بطول ٦٣٠٠ متر، وممرات المشاة بحدائق العطف والدحو بطول ٢٠٠٠ متر، والرصيف المحاذي لحديقة البلدية والمعهد المهني وغيرها من ممرات المشاة الأخرى الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والقرى.

وأضاف أن البلدية تهدف من خلال مشاريع ممرات المشاة إلى تحويل عدد من الشوارع والطرق بوسط المحافظة من وضعها التخطيطي التقليدي وجعلها طرقاً حديثة تعنى بحركة المشاة، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتسهيل انسياب حركة المركبات مع مراعاة النواحي البيئية والعمرانية والتخطيطية، لتلك الشوارع دون إخلال بالنمط العمراني بها، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات مع الشوارع الفرعية ومراعاة البعد الإنساني والتجانس مع الفراغات العمرانية المحيطة بهذه الممرات.

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بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً
سبق

تواصل بلدية بيشة، أعمال رصف وإنشاء ممرات مشاة لأكثر من ٢٠ كيلومترا، داخل الأحياء والقرى.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن النجاح الكبير الذي تحقق لمشروعات ممرات وأرصفة المشاة، يتجلى في الإقبال المتزايد من جميع فئات المجتمع عليها، للتنزه والترويح وممارسة الرياضة.

وبيَّن "آل جلبان" أن البلدية تحرص على وجود ممرات المشاة في جميع الأحياء، وتجهيزها بكل وسائل الراحة من أعمال الرصف والتشجير والإنارة، والتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار "آل جلبان" إلى أن إجمالي عدد ممرات ومواقع المشاة التي نُفذت بالفعل ويستفاد منها حالياً يزيد على ١٤ ممراً وموقعاً؛ مثل ممشى الروضة بطول ٢٥٠٠ متر، وممرات الحدائق الواقعة جنوب المدينة بطول ٦٣٠٠ متر، وممرات المشاة بحدائق العطف والدحو بطول ٢٠٠٠ متر، والرصيف المحاذي لحديقة البلدية والمعهد المهني وغيرها من ممرات المشاة الأخرى الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والقرى.

وأضاف أن البلدية تهدف من خلال مشاريع ممرات المشاة إلى تحويل عدد من الشوارع والطرق بوسط المحافظة من وضعها التخطيطي التقليدي وجعلها طرقاً حديثة تعنى بحركة المشاة، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتسهيل انسياب حركة المركبات مع مراعاة النواحي البيئية والعمرانية والتخطيطية، لتلك الشوارع دون إخلال بالنمط العمراني بها، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات مع الشوارع الفرعية ومراعاة البعد الإنساني والتجانس مع الفراغات العمرانية المحيطة بهذه الممرات.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:20 PM

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

تنفيذ ما يزيد على 14 ممراً وموقعاً مثل ممشى الروضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تواصل بلدية بيشة، أعمال رصف وإنشاء ممرات مشاة لأكثر من ٢٠ كيلومترا، داخل الأحياء والقرى.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن النجاح الكبير الذي تحقق لمشروعات ممرات وأرصفة المشاة، يتجلى في الإقبال المتزايد من جميع فئات المجتمع عليها، للتنزه والترويح وممارسة الرياضة.

وبيَّن "آل جلبان" أن البلدية تحرص على وجود ممرات المشاة في جميع الأحياء، وتجهيزها بكل وسائل الراحة من أعمال الرصف والتشجير والإنارة، والتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار "آل جلبان" إلى أن إجمالي عدد ممرات ومواقع المشاة التي نُفذت بالفعل ويستفاد منها حالياً يزيد على ١٤ ممراً وموقعاً؛ مثل ممشى الروضة بطول ٢٥٠٠ متر، وممرات الحدائق الواقعة جنوب المدينة بطول ٦٣٠٠ متر، وممرات المشاة بحدائق العطف والدحو بطول ٢٠٠٠ متر، والرصيف المحاذي لحديقة البلدية والمعهد المهني وغيرها من ممرات المشاة الأخرى الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والقرى.

وأضاف أن البلدية تهدف من خلال مشاريع ممرات المشاة إلى تحويل عدد من الشوارع والطرق بوسط المحافظة من وضعها التخطيطي التقليدي وجعلها طرقاً حديثة تعنى بحركة المشاة، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتسهيل انسياب حركة المركبات مع مراعاة النواحي البيئية والعمرانية والتخطيطية، لتلك الشوارع دون إخلال بالنمط العمراني بها، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات مع الشوارع الفرعية ومراعاة البعد الإنساني والتجانس مع الفراغات العمرانية المحيطة بهذه الممرات.

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