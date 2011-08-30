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هل السمنة سبب للإصابة بـ"كورونا"؟ إجابة بـ4 أوجه في بحث سعودي عالمي

تعاون للمجلس الصحي والبنك الدولي يوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة عبر الخبراء

قامت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بجهود نوعية لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك عبر تعاون علمي مشترك مع البنك الدولي في دراسة عالمية مكثفة لمعرفة أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، في هذا الصدد: إن الدراسة إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي العلمي مع البنك الدولي، والذي يسعى المجلس من خلاله إلى توفير بيئة خصبة لنقل الخبرة والمعرفة عن طريق الخبراء الدوليين والمحليين من القطاعات الصحية الممثلة في المجلس إلى أبناء وبنات الوطن؛ حيث إنه يعمل منذ تأسيسه على إصدار تقارير تسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي السعودي، واقتراح تشريعات وآليات وأنظمة من شأنها تذليل تلك العقبات.

وأفاد "العازمي" بأن هذه الدراسة التي أجراها باحثون بدعم من المجلس، خلُصت إلى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تزيد من خطر الوفاة؛ نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى مخاطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بالمرض.

وأوضح أن الدراسة البحثية قام بها فريق يتكون من (الدكتورة تغريد الغيث، محمد اللحيدان، والدكتور كريستوفر هربست، والدكتور بيري ببكن) بالبحث عما إذا كان هناك علاقة تربط بين السمنة والإصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وبعد البحث العلمي المقنن، وجد الفريق دراسات متنوعة وكثيرة منشورة عالميًّا في هذا المجال؛ مما دعاهم إلى تحليل البحث تحليلًا شموليًّا (Meta- analysis) لاكتشاف إجابات عن ذلك التساؤل، وبحمد الله تمكنوا من الإجابة عنه من خلال أربعة أوجه:

‏‎1- تبين أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة ٤٧٪.

‏‎2- أوضحت النتائج أن المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف (١١٣٪).

‏‎3- وفيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تَبَيّن أن البدناء أكثر من غيرهم عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة ٧٤٪.

‏‎4- وبالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجدوا أن البدناء أكثر بنسبة ٤٨٪.

يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أطلق، مؤخرًا، عددًا من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم؛ فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليه والحد من انتشاره، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل السمنة سبب للإصابة بـ"كورونا"؟ إجابة بـ4 أوجه في بحث سعودي عالمي
سبق

قامت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بجهود نوعية لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك عبر تعاون علمي مشترك مع البنك الدولي في دراسة عالمية مكثفة لمعرفة أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، في هذا الصدد: إن الدراسة إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي العلمي مع البنك الدولي، والذي يسعى المجلس من خلاله إلى توفير بيئة خصبة لنقل الخبرة والمعرفة عن طريق الخبراء الدوليين والمحليين من القطاعات الصحية الممثلة في المجلس إلى أبناء وبنات الوطن؛ حيث إنه يعمل منذ تأسيسه على إصدار تقارير تسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي السعودي، واقتراح تشريعات وآليات وأنظمة من شأنها تذليل تلك العقبات.

وأفاد "العازمي" بأن هذه الدراسة التي أجراها باحثون بدعم من المجلس، خلُصت إلى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تزيد من خطر الوفاة؛ نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى مخاطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بالمرض.

وأوضح أن الدراسة البحثية قام بها فريق يتكون من (الدكتورة تغريد الغيث، محمد اللحيدان، والدكتور كريستوفر هربست، والدكتور بيري ببكن) بالبحث عما إذا كان هناك علاقة تربط بين السمنة والإصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وبعد البحث العلمي المقنن، وجد الفريق دراسات متنوعة وكثيرة منشورة عالميًّا في هذا المجال؛ مما دعاهم إلى تحليل البحث تحليلًا شموليًّا (Meta- analysis) لاكتشاف إجابات عن ذلك التساؤل، وبحمد الله تمكنوا من الإجابة عنه من خلال أربعة أوجه:

‏‎1- تبين أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة ٤٧٪.

‏‎2- أوضحت النتائج أن المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف (١١٣٪).

‏‎3- وفيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تَبَيّن أن البدناء أكثر من غيرهم عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة ٧٤٪.

‏‎4- وبالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجدوا أن البدناء أكثر بنسبة ٤٨٪.

يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أطلق، مؤخرًا، عددًا من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم؛ فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليه والحد من انتشاره، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
01:55 PM

هل السمنة سبب للإصابة بـ"كورونا"؟ إجابة بـ4 أوجه في بحث سعودي عالمي

تعاون للمجلس الصحي والبنك الدولي يوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة عبر الخبراء

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قامت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بجهود نوعية لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك عبر تعاون علمي مشترك مع البنك الدولي في دراسة عالمية مكثفة لمعرفة أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، في هذا الصدد: إن الدراسة إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي العلمي مع البنك الدولي، والذي يسعى المجلس من خلاله إلى توفير بيئة خصبة لنقل الخبرة والمعرفة عن طريق الخبراء الدوليين والمحليين من القطاعات الصحية الممثلة في المجلس إلى أبناء وبنات الوطن؛ حيث إنه يعمل منذ تأسيسه على إصدار تقارير تسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي السعودي، واقتراح تشريعات وآليات وأنظمة من شأنها تذليل تلك العقبات.

وأفاد "العازمي" بأن هذه الدراسة التي أجراها باحثون بدعم من المجلس، خلُصت إلى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تزيد من خطر الوفاة؛ نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى مخاطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بالمرض.

وأوضح أن الدراسة البحثية قام بها فريق يتكون من (الدكتورة تغريد الغيث، محمد اللحيدان، والدكتور كريستوفر هربست، والدكتور بيري ببكن) بالبحث عما إذا كان هناك علاقة تربط بين السمنة والإصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وبعد البحث العلمي المقنن، وجد الفريق دراسات متنوعة وكثيرة منشورة عالميًّا في هذا المجال؛ مما دعاهم إلى تحليل البحث تحليلًا شموليًّا (Meta- analysis) لاكتشاف إجابات عن ذلك التساؤل، وبحمد الله تمكنوا من الإجابة عنه من خلال أربعة أوجه:

‏‎1- تبين أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة ٤٧٪.

‏‎2- أوضحت النتائج أن المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف (١١٣٪).

‏‎3- وفيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تَبَيّن أن البدناء أكثر من غيرهم عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة ٧٤٪.

‏‎4- وبالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجدوا أن البدناء أكثر بنسبة ٤٨٪.

يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أطلق، مؤخرًا، عددًا من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم؛ فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليه والحد من انتشاره، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

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