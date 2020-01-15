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23 شابًا يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة

بعد تأثرهم بمجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالسليمة

أعلن 23 شابًا بمحافظة القنفذة إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في الانضمام لعيادات الجمعية لأجل تلقي العلاج.

وأوضح مدير جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي أن معرض الجمعية لقي اقبالاً كبيراُ من الزوار والذين لفت انتباههم مجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالرئة السليمة، حيث بدأوا يستفسرون عن أضرار السجائر وكيفية التخلص منها والتحصين من الانتكاسة.

وأبان الحليسي أن معرض "كفى" قدّم للزوار خدمة جهاز فحص نسبة الكربون بالجسم وعلاج حبوب تشامبكس ولصقات نيكوتينيل، وذلك بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة بالقنفذة، مشيراً أن أكثر من 200 شخص من كلا الجنسين زاروا المعرض للتعرف عن قرب عن أضرار التبغ ومشتقاته.

وشكر الحليسي الجهات المنظمة والراعية لمهرجان (ربيع القنفذة أدفى) كونه كان فرصة للالتقاء بالزوار لتوعيتهم وتثقيفهم بالآفات.

التدخين القنفذة

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23 شابًا يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة
سبق

أعلن 23 شابًا بمحافظة القنفذة إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في الانضمام لعيادات الجمعية لأجل تلقي العلاج.

وأوضح مدير جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي أن معرض الجمعية لقي اقبالاً كبيراُ من الزوار والذين لفت انتباههم مجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالرئة السليمة، حيث بدأوا يستفسرون عن أضرار السجائر وكيفية التخلص منها والتحصين من الانتكاسة.

وأبان الحليسي أن معرض "كفى" قدّم للزوار خدمة جهاز فحص نسبة الكربون بالجسم وعلاج حبوب تشامبكس ولصقات نيكوتينيل، وذلك بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة بالقنفذة، مشيراً أن أكثر من 200 شخص من كلا الجنسين زاروا المعرض للتعرف عن قرب عن أضرار التبغ ومشتقاته.

وشكر الحليسي الجهات المنظمة والراعية لمهرجان (ربيع القنفذة أدفى) كونه كان فرصة للالتقاء بالزوار لتوعيتهم وتثقيفهم بالآفات.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
05:30 PM

23 شابًا يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة

بعد تأثرهم بمجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالسليمة

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عبدالله الراجحي - القنفذة
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أعلن 23 شابًا بمحافظة القنفذة إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في الانضمام لعيادات الجمعية لأجل تلقي العلاج.

وأوضح مدير جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي أن معرض الجمعية لقي اقبالاً كبيراُ من الزوار والذين لفت انتباههم مجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالرئة السليمة، حيث بدأوا يستفسرون عن أضرار السجائر وكيفية التخلص منها والتحصين من الانتكاسة.

وأبان الحليسي أن معرض "كفى" قدّم للزوار خدمة جهاز فحص نسبة الكربون بالجسم وعلاج حبوب تشامبكس ولصقات نيكوتينيل، وذلك بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة بالقنفذة، مشيراً أن أكثر من 200 شخص من كلا الجنسين زاروا المعرض للتعرف عن قرب عن أضرار التبغ ومشتقاته.

وشكر الحليسي الجهات المنظمة والراعية لمهرجان (ربيع القنفذة أدفى) كونه كان فرصة للالتقاء بالزوار لتوعيتهم وتثقيفهم بالآفات.

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