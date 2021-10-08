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وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للاعبي الأخضر الفوز على اليابان: ألف مبروك تستاهلون يا أبطال

قدم الشكر للجماهير التي ساندت المنتخب ووصفهم بـ(الوفي)

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد تخطيهم عقبة المنتخب الياباني، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فراس البريكان، في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : الحمد لله.. ألف مبروك لصقورنا تستاهلون يا أبطال وشكراً لجمهورنا الوفي #معاك_يالأخضر.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للاعبي الأخضر الفوز على اليابان: ألف مبروك تستاهلون يا أبطال
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد تخطيهم عقبة المنتخب الياباني، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فراس البريكان، في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : الحمد لله.. ألف مبروك لصقورنا تستاهلون يا أبطال وشكراً لجمهورنا الوفي #معاك_يالأخضر.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:06 AM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:01 AM

وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للاعبي الأخضر الفوز على اليابان: ألف مبروك تستاهلون يا أبطال

قدم الشكر للجماهير التي ساندت المنتخب ووصفهم بـ(الوفي)

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أحمد سرور - الرياض
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قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد تخطيهم عقبة المنتخب الياباني، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب فراس البريكان، في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : الحمد لله.. ألف مبروك لصقورنا تستاهلون يا أبطال وشكراً لجمهورنا الوفي #معاك_يالأخضر.

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