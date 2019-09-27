انقطاع التيار وسقوط لواجهات محلات جراء أمطار غزيرة على محايل عسير

باشرتها الجهات المختصة وفِرَق طوارئ الكهرباء

شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة؛ مما أدى إلى اقتلاع واجهات بعض المحلات والمتاجر.

وأدت الأمطار إلى قطع الكهرباء عن عدد من المشتركين، وإشارات المرور، وباشرت فِرَق الدفاع المدني والمرور، عددًا من المواقع المتضررة، وعمل رجل المرور على تنظيم حركة المرور، وخاصة بعد انطفاء الإشارات المرورية، في الوقت الذي تُواصل فيه فِرَق طوارئ الكهرباء إصلاح الأعطال، ومحاولة إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين من انقطاع الكهرباء.