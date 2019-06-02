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بعد انقطاع  التيار بالجنوب.. تذبذب وانقطاعات للكهرباء منذ 24 ساعة في جازان

وزارة الطاقة شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة التيار

عاش أهالي منطقة جازان منذ صباح اليوم، معاناة كبيرة بسبب الانقطاع الذي شهدته مناطق الجنوب، إذ تواصل تذبذب جهد التيار الكهربائي لدى عدد كبير من المشتركين، بالإضافة إلى انقطاعات متكررة ومتواصلة في عدد من المحافظات كأجزاء من صبيا، وتحديدًا مركز قوز الجعافرة وقرى شمال المحافظة ومحافظة بيش.

وطالب سكان المنطقة من الشركة السعودية للكهرباء سرعة صيانة التيار وإنهاء التذبذب والانقطاع، نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية.

وكانت قد أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، كما أكدت الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكافة المشتركين بدءاً بالقطاعات الحساسة.

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة، كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وجددت "السعودية للكهرباء" اعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، وشكرتهم على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انقطاع  التيار بالجنوب.. تذبذب وانقطاعات للكهرباء منذ 24 ساعة في جازان
سبق

عاش أهالي منطقة جازان منذ صباح اليوم، معاناة كبيرة بسبب الانقطاع الذي شهدته مناطق الجنوب، إذ تواصل تذبذب جهد التيار الكهربائي لدى عدد كبير من المشتركين، بالإضافة إلى انقطاعات متكررة ومتواصلة في عدد من المحافظات كأجزاء من صبيا، وتحديدًا مركز قوز الجعافرة وقرى شمال المحافظة ومحافظة بيش.

وطالب سكان المنطقة من الشركة السعودية للكهرباء سرعة صيانة التيار وإنهاء التذبذب والانقطاع، نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية.

وكانت قد أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، كما أكدت الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكافة المشتركين بدءاً بالقطاعات الحساسة.

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة، كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وجددت "السعودية للكهرباء" اعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، وشكرتهم على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
05:42 PM

بعد انقطاع  التيار بالجنوب.. تذبذب وانقطاعات للكهرباء منذ 24 ساعة في جازان

وزارة الطاقة شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة التيار

A A A
محمد المواسي - جازان
29
10,474

عاش أهالي منطقة جازان منذ صباح اليوم، معاناة كبيرة بسبب الانقطاع الذي شهدته مناطق الجنوب، إذ تواصل تذبذب جهد التيار الكهربائي لدى عدد كبير من المشتركين، بالإضافة إلى انقطاعات متكررة ومتواصلة في عدد من المحافظات كأجزاء من صبيا، وتحديدًا مركز قوز الجعافرة وقرى شمال المحافظة ومحافظة بيش.

وطالب سكان المنطقة من الشركة السعودية للكهرباء سرعة صيانة التيار وإنهاء التذبذب والانقطاع، نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية.

وكانت قد أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، كما أكدت الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكافة المشتركين بدءاً بالقطاعات الحساسة.

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة، كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وجددت "السعودية للكهرباء" اعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، وشكرتهم على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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