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"مدني مكة" يحذّر: أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب 4 محافظات

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية وتستمر للتاسعة مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، على كل من الخرمة ورنية وتربة والمويه، اعتبارًا من الساعة (09:00) من صباح اليوم إلى الساعة 9 مساءً.

‏‎وطالَبَ "القرني" بمتابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذّر: أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب 4 محافظات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، على كل من الخرمة ورنية وتربة والمويه، اعتبارًا من الساعة (09:00) من صباح اليوم إلى الساعة 9 مساءً.

‏‎وطالَبَ "القرني" بمتابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:30 PM

"مدني مكة" يحذّر: أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب 4 محافظات

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية وتستمر للتاسعة مساء

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,612

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، على كل من الخرمة ورنية وتربة والمويه، اعتبارًا من الساعة (09:00) من صباح اليوم إلى الساعة 9 مساءً.

‏‎وطالَبَ "القرني" بمتابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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