بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا

خلال الفترة من 4 حتى 12 أكتوبر المقبل

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن اختيار مدينة الدمام، بالمملكة العربية السعودية، لاستضافة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً).

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 4 حتى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 11 منتخباً.

وسيشارك إلى جانب السعودية منتخبات الأردن، والإمارات، والبحرين، وسوريا، والعراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، واليمن.