شاهد .."شرطة تربة" في أولى ساعات منع التجول وإصدار مخالفات بقيمة 10 آلاف ريال

"سبق" رصدت جهود رجال الأمن تنفيذًا لتوجيهات الحد من فيروس "كورونا"

رصدت عدسة "سبق" جاهزية شرطة تربة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بخصوص منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد ابتداءً من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، ولمدة (21) يومًا.

وفي التفاصيل، بدأت دوريات الشرطة والمرور في التمركز بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية لمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وجاءت هذه الجهود الميدانية المبذولة انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

والتقت "سبق" منسوبي الجهات الأمنية الذين أكدوا عدم التهاون والتساهل مع المخالفين، حيث أصدرت عدة مخالفات بحق من قاموا بكسر التجول والبالغ قيمتها 10 آلاف ريال.