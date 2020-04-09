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واشنطن ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

"أبي زيد": نشكر خادم الحرمين وولي العهد على هذه المبادرة

رحبت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، في تغريدة عبر صفحة السفارة الخاصة على "تويتر": البعثة الأمريكية ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس الأربعاء، أنه سيبدأ وقف إطلاق النار في اليمن بداية من ظهر اليوم ولمدة أسبوعين.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد جون أبي زيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واشنطن ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
سبق

رحبت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، في تغريدة عبر صفحة السفارة الخاصة على "تويتر": البعثة الأمريكية ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس الأربعاء، أنه سيبدأ وقف إطلاق النار في اليمن بداية من ظهر اليوم ولمدة أسبوعين.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:22 PM

واشنطن ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

"أبي زيد": نشكر خادم الحرمين وولي العهد على هذه المبادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحبت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، في تغريدة عبر صفحة السفارة الخاصة على "تويتر": البعثة الأمريكية ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس الأربعاء، أنه سيبدأ وقف إطلاق النار في اليمن بداية من ظهر اليوم ولمدة أسبوعين.

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