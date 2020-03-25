النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تعلن: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج

الإصابة الجديدة انخفضت إلى 47 من 78 يوم الاثنين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في يوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة أربع حالات عن يوم الاثنين.

فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تعلن: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في يوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة أربع حالات عن يوم الاثنين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:27 AM

الصين تعلن: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج

الإصابة الجديدة انخفضت إلى 47 من 78 يوم الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,564

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في يوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة أربع حالات عن يوم الاثنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,588
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,606

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة