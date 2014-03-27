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كورونا .. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 وبريطانيا 6187 إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

فيما سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وسجلت المملكة المتحدة 6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,325,315 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,515 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا .. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 وبريطانيا 6187 إصابة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

فيما سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وسجلت المملكة المتحدة 6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,325,315 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,515 وفاة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
12:40 AM
اخر تعديل
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:29 AM

كورونا .. أمريكا تسجل 68,511 وفرنسا 41,869 وبريطانيا 6187 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

فيما سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وسجلت المملكة المتحدة 6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,325,315 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,515 وفاة.

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