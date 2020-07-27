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بين الموت والحياة.. حادث يصيب مقيمًا في جمجمته ويناشد نقله لمستشفى متخصص

منوم بمستشفى "عبدالعزيز بن مساعد" بعرعر ويناشد نقله حيث تخصص "جراحة المخ"

ناشد مقيم تَعَرّض لحادث في مدينة رفحاء منذ ستة أشهر، ومنوم الآن في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر، الجهات المختصة، بنقله إلى مستشفى أو مدينة طبية بها تخصص "جراحة مخ وأعصاب" و"جراحة الفكين" معًا.

وكان المقيم المصري "حسن أبو بكر محمود أبو بكر" قد أصيب في الحادثة بكسور متعددة في الفكين والجمجمة، ورشح ونزول مياه في المخ، وهو منوم الآن بين الحياة والموت، ويحتاج -وفقًا للتقرير الطبي- إلى إجراء جراحة في المخ؛ لوقف المياه الناتجة عن كسر الجمجمة بكسور متعددة، وهي عملية جراحية غير عادية تحتاج إلى جهاز ENDOSCOPIC TRANS NASAL APPROACH، وهو غير متوفر في المنطقة الشمالية؛ لذا يحتاج إلى نقله بأقصى سرعة إلى مركز طبى كبير في جدة أو الرياض.

كما يحتاج المريض إلى إجراء جراحة ثانية في الفكين لوجود كسور متعددة فيهما، وأيضًا ذلك التخصص غير موجود في المنطقة الشمالية.

وقد تم رفض استقبال المريض من أكثر من مستشفى؛ نظرًا لعدم توفر الجهاز المطلوب لإجراء العملية الجراحية في المنطقة.

يشار إلى رقم الإحالة للمريض في بروتوكول المستشفيات، وهي حالة طارئة كانت قبل ذلك إحالة إنقاذ حياة، هو: (1375180)؛ فيما يمكن التواصل مع الحالة عبر هاتف مرافقه: (0500980778).

مدينة رفحاء مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد

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بين الموت والحياة.. حادث يصيب مقيمًا في جمجمته ويناشد نقله لمستشفى متخصص
سبق

ناشد مقيم تَعَرّض لحادث في مدينة رفحاء منذ ستة أشهر، ومنوم الآن في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر، الجهات المختصة، بنقله إلى مستشفى أو مدينة طبية بها تخصص "جراحة مخ وأعصاب" و"جراحة الفكين" معًا.

وكان المقيم المصري "حسن أبو بكر محمود أبو بكر" قد أصيب في الحادثة بكسور متعددة في الفكين والجمجمة، ورشح ونزول مياه في المخ، وهو منوم الآن بين الحياة والموت، ويحتاج -وفقًا للتقرير الطبي- إلى إجراء جراحة في المخ؛ لوقف المياه الناتجة عن كسر الجمجمة بكسور متعددة، وهي عملية جراحية غير عادية تحتاج إلى جهاز ENDOSCOPIC TRANS NASAL APPROACH، وهو غير متوفر في المنطقة الشمالية؛ لذا يحتاج إلى نقله بأقصى سرعة إلى مركز طبى كبير في جدة أو الرياض.

كما يحتاج المريض إلى إجراء جراحة ثانية في الفكين لوجود كسور متعددة فيهما، وأيضًا ذلك التخصص غير موجود في المنطقة الشمالية.

وقد تم رفض استقبال المريض من أكثر من مستشفى؛ نظرًا لعدم توفر الجهاز المطلوب لإجراء العملية الجراحية في المنطقة.

يشار إلى رقم الإحالة للمريض في بروتوكول المستشفيات، وهي حالة طارئة كانت قبل ذلك إحالة إنقاذ حياة، هو: (1375180)؛ فيما يمكن التواصل مع الحالة عبر هاتف مرافقه: (0500980778).

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:24 PM

بين الموت والحياة.. حادث يصيب مقيمًا في جمجمته ويناشد نقله لمستشفى متخصص

منوم بمستشفى "عبدالعزيز بن مساعد" بعرعر ويناشد نقله حيث تخصص "جراحة المخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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ناشد مقيم تَعَرّض لحادث في مدينة رفحاء منذ ستة أشهر، ومنوم الآن في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر، الجهات المختصة، بنقله إلى مستشفى أو مدينة طبية بها تخصص "جراحة مخ وأعصاب" و"جراحة الفكين" معًا.

وكان المقيم المصري "حسن أبو بكر محمود أبو بكر" قد أصيب في الحادثة بكسور متعددة في الفكين والجمجمة، ورشح ونزول مياه في المخ، وهو منوم الآن بين الحياة والموت، ويحتاج -وفقًا للتقرير الطبي- إلى إجراء جراحة في المخ؛ لوقف المياه الناتجة عن كسر الجمجمة بكسور متعددة، وهي عملية جراحية غير عادية تحتاج إلى جهاز ENDOSCOPIC TRANS NASAL APPROACH، وهو غير متوفر في المنطقة الشمالية؛ لذا يحتاج إلى نقله بأقصى سرعة إلى مركز طبى كبير في جدة أو الرياض.

كما يحتاج المريض إلى إجراء جراحة ثانية في الفكين لوجود كسور متعددة فيهما، وأيضًا ذلك التخصص غير موجود في المنطقة الشمالية.

وقد تم رفض استقبال المريض من أكثر من مستشفى؛ نظرًا لعدم توفر الجهاز المطلوب لإجراء العملية الجراحية في المنطقة.

يشار إلى رقم الإحالة للمريض في بروتوكول المستشفيات، وهي حالة طارئة كانت قبل ذلك إحالة إنقاذ حياة، هو: (1375180)؛ فيما يمكن التواصل مع الحالة عبر هاتف مرافقه: (0500980778).

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