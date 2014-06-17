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وزير التعليم يتفقد مشروعات "تطوير للمباني" في نجران

رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات

انطلقت الجولات التفقدية لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالأمس، في مناطق المملكة؛ بغرض الاطلاع على عدد من مشروعات الوزارة التي تشرف على تنفيذها شركة "تطوير" للمباني وهي "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفّذة لجميع مشروعات وزارة التعليم".

ورافق الوزير في جولته بمنطقة نجران، مساعدُ وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم في المنطقة.

وتهدف الجولة التفقدية إلى الاطلاع على سير العمل، إضافة إلى البرامج والمشروعات المخصصة لقطاعيْ التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تَحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، ومدى جاهزية مدارس البنات بنجران لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة.

وشملت المشروعات التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بمنطقة نجران: ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة "الطفولة المبكرة" في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، وأربع صالات رياضية، بالإضافة إلى مشروع واحد متعثر.

وتضمّنت الزيارةُ التفقدية الاطلاعَ على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع "حصر" المباني الشامل، الذي حوى 424 مرفقًا تعليميًّا بمدينة نجران ومشاريع أخرى في جميع مناطق المملكة، طورت من أجله شركة "تطوير للمباني" تطبيقًا ذكيًّا يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة؛ حيث يغطي المشروع حصر تسعة آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة ومحافظة.

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وزير التعليم يتفقد مشروعات "تطوير للمباني" في نجران
سبق

انطلقت الجولات التفقدية لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالأمس، في مناطق المملكة؛ بغرض الاطلاع على عدد من مشروعات الوزارة التي تشرف على تنفيذها شركة "تطوير" للمباني وهي "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفّذة لجميع مشروعات وزارة التعليم".

ورافق الوزير في جولته بمنطقة نجران، مساعدُ وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم في المنطقة.

وتهدف الجولة التفقدية إلى الاطلاع على سير العمل، إضافة إلى البرامج والمشروعات المخصصة لقطاعيْ التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تَحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، ومدى جاهزية مدارس البنات بنجران لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة.

وشملت المشروعات التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بمنطقة نجران: ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة "الطفولة المبكرة" في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، وأربع صالات رياضية، بالإضافة إلى مشروع واحد متعثر.

وتضمّنت الزيارةُ التفقدية الاطلاعَ على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع "حصر" المباني الشامل، الذي حوى 424 مرفقًا تعليميًّا بمدينة نجران ومشاريع أخرى في جميع مناطق المملكة، طورت من أجله شركة "تطوير للمباني" تطبيقًا ذكيًّا يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة؛ حيث يغطي المشروع حصر تسعة آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة ومحافظة.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:57 PM

وزير التعليم يتفقد مشروعات "تطوير للمباني" في نجران

رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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انطلقت الجولات التفقدية لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالأمس، في مناطق المملكة؛ بغرض الاطلاع على عدد من مشروعات الوزارة التي تشرف على تنفيذها شركة "تطوير" للمباني وهي "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفّذة لجميع مشروعات وزارة التعليم".

ورافق الوزير في جولته بمنطقة نجران، مساعدُ وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم في المنطقة.

وتهدف الجولة التفقدية إلى الاطلاع على سير العمل، إضافة إلى البرامج والمشروعات المخصصة لقطاعيْ التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تَحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، ومدى جاهزية مدارس البنات بنجران لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة.

وشملت المشروعات التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بمنطقة نجران: ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة "الطفولة المبكرة" في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، وأربع صالات رياضية، بالإضافة إلى مشروع واحد متعثر.

وتضمّنت الزيارةُ التفقدية الاطلاعَ على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع "حصر" المباني الشامل، الذي حوى 424 مرفقًا تعليميًّا بمدينة نجران ومشاريع أخرى في جميع مناطق المملكة، طورت من أجله شركة "تطوير للمباني" تطبيقًا ذكيًّا يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة؛ حيث يغطي المشروع حصر تسعة آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة ومحافظة.

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