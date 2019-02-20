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قصر باكينغهام يعلن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

أكد أنها تعاني أعراضًا خفيفة.. ربما نُقل لها عبر "تشارلز"

أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام الذي أوضح أنها تعاني من أعراض بسيطة.

ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وكان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الاثنين إصابتها بكوفيد- 19.

واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/ شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادرًا.

الملكة إليزابيث الثانية فيروس كورونا الجديد

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قصر باكينغهام يعلن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا
سبق

أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام الذي أوضح أنها تعاني من أعراض بسيطة.

ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وكان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الاثنين إصابتها بكوفيد- 19.

واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/ شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادرًا.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
03:36 PM

قصر باكينغهام يعلن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

أكد أنها تعاني أعراضًا خفيفة.. ربما نُقل لها عبر "تشارلز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام الذي أوضح أنها تعاني من أعراض بسيطة.

ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وكان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الاثنين إصابتها بكوفيد- 19.

واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/ شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.
ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادرًا.

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