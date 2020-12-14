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هطولات وبَرَد.. "طقس آخر كسوف للشمس في 2020" بتوقيع "الحصيني"

قال: الكسوف لا يمكن مشاهدته في البلاد العربية لأنه في بدايات ساعات الليل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وشمال مكة المكرّمة؛ قد تكون غزيرة، وسيول على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة مع رياح مثيرة للغبار.

وفي شأن آخر، قال "الحصيني" عبر "تويتر": "حسب الحسابات الفلكية -بمشيئة الله- متوقع أن تشهد أجزاءٌ من العالم اليوم الإثنين 1442/4/29هـ، 14 ديسمبر، آخر كسوف للشمس لهذا العام، ويشاهد كلياً في الأرجنتين وتشيلي وجزئياً في أجزاءٍ من جنوب أمريكا، ولا يمكن مشاهدته في البلاد العربية؛ لأننا سنكون في بداية ساعات الليل وقت الكسوف".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات وبَرَد.. "طقس آخر كسوف للشمس في 2020" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وشمال مكة المكرّمة؛ قد تكون غزيرة، وسيول على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة مع رياح مثيرة للغبار.

وفي شأن آخر، قال "الحصيني" عبر "تويتر": "حسب الحسابات الفلكية -بمشيئة الله- متوقع أن تشهد أجزاءٌ من العالم اليوم الإثنين 1442/4/29هـ، 14 ديسمبر، آخر كسوف للشمس لهذا العام، ويشاهد كلياً في الأرجنتين وتشيلي وجزئياً في أجزاءٍ من جنوب أمريكا، ولا يمكن مشاهدته في البلاد العربية؛ لأننا سنكون في بداية ساعات الليل وقت الكسوف".

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:38 AM

هطولات وبَرَد.. "طقس آخر كسوف للشمس في 2020" بتوقيع "الحصيني"

قال: الكسوف لا يمكن مشاهدته في البلاد العربية لأنه في بدايات ساعات الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وشمال مكة المكرّمة؛ قد تكون غزيرة، وسيول على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة مع رياح مثيرة للغبار.

وفي شأن آخر، قال "الحصيني" عبر "تويتر": "حسب الحسابات الفلكية -بمشيئة الله- متوقع أن تشهد أجزاءٌ من العالم اليوم الإثنين 1442/4/29هـ، 14 ديسمبر، آخر كسوف للشمس لهذا العام، ويشاهد كلياً في الأرجنتين وتشيلي وجزئياً في أجزاءٍ من جنوب أمريكا، ولا يمكن مشاهدته في البلاد العربية؛ لأننا سنكون في بداية ساعات الليل وقت الكسوف".

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