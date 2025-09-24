"ترامب": النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب

قال: الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم وآمل ألا نضطر لاستخدامها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وآمل ألا نضطر إلى اللجوء للجيش الأمريكي، وأضاف: "بفضل سياستنا انخفضت نسبة البطالة وازدادت إيراداتنا".

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "النظام القمعي في إيران يرفض السلام، وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب"، وقال: "موقفنا ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران"، وتابع: "طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات"، وقال: "نحن الآن في زمن التحديات ونشهد انقسام في العالم، وعلى العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها".