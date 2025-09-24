النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب": النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب

قال: الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم وآمل ألا نضطر لاستخدامها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وآمل ألا نضطر إلى اللجوء للجيش الأمريكي، وأضاف: "بفضل سياستنا انخفضت نسبة البطالة وازدادت إيراداتنا".

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "النظام القمعي في إيران يرفض السلام، وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب"، وقال: "موقفنا ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران"، وتابع: "طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات"، وقال: "نحن الآن في زمن التحديات ونشهد انقسام في العالم، وعلى العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ترامب": النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وآمل ألا نضطر إلى اللجوء للجيش الأمريكي، وأضاف: "بفضل سياستنا انخفضت نسبة البطالة وازدادت إيراداتنا".

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "النظام القمعي في إيران يرفض السلام، وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب"، وقال: "موقفنا ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران"، وتابع: "طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات"، وقال: "نحن الآن في زمن التحديات ونشهد انقسام في العالم، وعلى العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
05:41 PM

"ترامب": النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب

قال: الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم وآمل ألا نضطر لاستخدامها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,946

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وآمل ألا نضطر إلى اللجوء للجيش الأمريكي، وأضاف: "بفضل سياستنا انخفضت نسبة البطالة وازدادت إيراداتنا".

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "النظام القمعي في إيران يرفض السلام، وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب"، وقال: "موقفنا ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران"، وتابع: "طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات"، وقال: "نحن الآن في زمن التحديات ونشهد انقسام في العالم، وعلى العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة