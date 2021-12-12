"أُغمي عليه ليلة زفافه".. "النمر": تعاطي العروسين المنشطات له مخاطر كبيرة

قال: اللجوء لهذه الطرق بسبب الضغط الاجتماعي والأسري والتقاليد قد يعرّضه للخطر

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من لجوء العروسين وقت الزفاف، إلى أخذ المنشطات خوفاً من الفشل أو بسبب الضغط الاجتماعي بسبب أعراضها الجانبية الضارة.

ولفت النمر، تعليقاً على واقعة تعرُّض أحد الشبان للإغماء ليلة زواجه بسبب تعاطيه جرعة عالية من المنشطات يأخذها للمرة الأولى، إلى أن هذا التصرف خاطئ تماماً ويحمل مخاطر كبيرة.

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر، أن لجوء العريس للأدوية المنشطة خوفاً من الفشل أو لجوء العروس للأدوية، مثل زاناكس بسبب الضغط الاجتماعي والأسري والتقاليد، يعرّضهما لخطر الأعراض الجانبية للدواء من غير حاجة.

يُذكر أن المنشطات الجنسية تسبّب مجموعة من الآثار الجانبية على الصحة وفق موقع "ويب طب"، لعل أبرزها اضطرابات في المعدة والإسهال، وصداع وآلام شديدة في الرأس وتأثيرات على ضغط الدم والطفح الجلدي والتهاب المسالك البولية وظهور بعض الآثار النادرة، مثل: عدم وضوح الرؤية، والحساسية الشديدة للضوء.

ووفق الموقع الطبي المتخصص، فعلى الرغم من أن المنشطات الجنسية تستخدم لتعزيز القدرة لدى الرجل، ولكن بعض أنواعها قد يسبّب ضعف الحيوانات المنوية وانخفاض الخصوبة لذلك يجب ألا يستخدمها الأشخاص الأصحاء طالما لا يعانون مشكلة في القدرة الجنسية، بل ينصح أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، وبعد استشارة الطبيب بشأن المنشط المناسب والجرعة المحددة.