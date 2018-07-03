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بالفيديو ..أمير الرياض يستقبل ورثة "الشيباني" بعد تنازلهم عن قاتل والدهم

أكد أنه عمل عظيم وأجره كبير ووصفها بالبادرة الإنسانية العظيمة والنبيلة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم ورثة سعدون بن رضيان الشيباني رحمه الله بعد تنازلهم في حقهم الشرعي عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى .

وأكد الأمير فيصل بن بندر أن ما قام به الورثة من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة،ووصفها بالبادرة الإنسانية العظيمة والنبيلة.

ونوه أمير الرياض إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الاغمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دائما يحثون على المبادرة بالعفو والصفح.

وأشار إلى أن هذا الأمر في هذه البلاد مشهود وقائم ودائما ما تبذل فيه الجهود بتوجيهات سليمة وواضحة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو ..أمير الرياض يستقبل ورثة "الشيباني" بعد تنازلهم عن قاتل والدهم
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم ورثة سعدون بن رضيان الشيباني رحمه الله بعد تنازلهم في حقهم الشرعي عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى .

وأكد الأمير فيصل بن بندر أن ما قام به الورثة من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة،ووصفها بالبادرة الإنسانية العظيمة والنبيلة.

ونوه أمير الرياض إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الاغمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دائما يحثون على المبادرة بالعفو والصفح.

وأشار إلى أن هذا الأمر في هذه البلاد مشهود وقائم ودائما ما تبذل فيه الجهود بتوجيهات سليمة وواضحة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
04:27 PM

بالفيديو ..أمير الرياض يستقبل ورثة "الشيباني" بعد تنازلهم عن قاتل والدهم

أكد أنه عمل عظيم وأجره كبير ووصفها بالبادرة الإنسانية العظيمة والنبيلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
13,884

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم ورثة سعدون بن رضيان الشيباني رحمه الله بعد تنازلهم في حقهم الشرعي عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى .

وأكد الأمير فيصل بن بندر أن ما قام به الورثة من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة،ووصفها بالبادرة الإنسانية العظيمة والنبيلة.

ونوه أمير الرياض إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الاغمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دائما يحثون على المبادرة بالعفو والصفح.

وأشار إلى أن هذا الأمر في هذه البلاد مشهود وقائم ودائما ما تبذل فيه الجهود بتوجيهات سليمة وواضحة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

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