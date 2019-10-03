النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين
سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:45 PM

"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين

A A A
محمود الحمد - الرياض
5
4,107

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,532
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,140

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة