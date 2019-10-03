"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين
محمود الحمدسبق2019-10-03
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.