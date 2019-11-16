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"تنمية طابة حائل" تحقق مكانة عالمية في الجامبوري على الهواء والإنترنت

خلال مشاركتها بأكبر حدث كشفي رقمي لتعزيز الصداقة والمواطنة حول العالم

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بطابة, في الجامبوري الـ 62 على الهواء "جوتا JOTA " والجامبوري الـ 23 على الإنترنت "جوتي JOTI "، كقوة اجتماعية ناعمة بين جبلي" أجا "و"سلمى".

وفي التفاصيل، احتفى الجوالة التابعون للجنة في تبادل الخبرات مع الكشافين على مستوى العالم وتبادل ثقافات الشعوب الأخرى ضمن مشاركة كشافة المملكة العربية السعودية ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية بالتعاون مع القطاعات الكشفية في كل سنة ميلادية.

وحازت اللجنة على مكانة اجتماعية عالية عبر مشاركتها في هذا الحدث، الذي يعتبر أكبر حدث كشفي رقمي في العالم لتعزيز الصداقة والمواطنة، عبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية، حيث يربط أكثر من 2.5 مليون كشافة من أكثر من 170 دولة عضو مع بعضهم البعض.

لجنة التنمية الاجتماعية بطابة طابة حائل

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"تنمية طابة حائل" تحقق مكانة عالمية في الجامبوري على الهواء والإنترنت
سبق

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بطابة, في الجامبوري الـ 62 على الهواء "جوتا JOTA " والجامبوري الـ 23 على الإنترنت "جوتي JOTI "، كقوة اجتماعية ناعمة بين جبلي" أجا "و"سلمى".

وفي التفاصيل، احتفى الجوالة التابعون للجنة في تبادل الخبرات مع الكشافين على مستوى العالم وتبادل ثقافات الشعوب الأخرى ضمن مشاركة كشافة المملكة العربية السعودية ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية بالتعاون مع القطاعات الكشفية في كل سنة ميلادية.

وحازت اللجنة على مكانة اجتماعية عالية عبر مشاركتها في هذا الحدث، الذي يعتبر أكبر حدث كشفي رقمي في العالم لتعزيز الصداقة والمواطنة، عبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية، حيث يربط أكثر من 2.5 مليون كشافة من أكثر من 170 دولة عضو مع بعضهم البعض.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
10:13 PM

"تنمية طابة حائل" تحقق مكانة عالمية في الجامبوري على الهواء والإنترنت

خلال مشاركتها بأكبر حدث كشفي رقمي لتعزيز الصداقة والمواطنة حول العالم

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خالد السليمي - حائل
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شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بطابة, في الجامبوري الـ 62 على الهواء "جوتا JOTA " والجامبوري الـ 23 على الإنترنت "جوتي JOTI "، كقوة اجتماعية ناعمة بين جبلي" أجا "و"سلمى".

وفي التفاصيل، احتفى الجوالة التابعون للجنة في تبادل الخبرات مع الكشافين على مستوى العالم وتبادل ثقافات الشعوب الأخرى ضمن مشاركة كشافة المملكة العربية السعودية ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية بالتعاون مع القطاعات الكشفية في كل سنة ميلادية.

وحازت اللجنة على مكانة اجتماعية عالية عبر مشاركتها في هذا الحدث، الذي يعتبر أكبر حدث كشفي رقمي في العالم لتعزيز الصداقة والمواطنة، عبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية، حيث يربط أكثر من 2.5 مليون كشافة من أكثر من 170 دولة عضو مع بعضهم البعض.

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70 مليار ..

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