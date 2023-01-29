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ترقية "المضياني" إلى أستاذ دكتور بجامعة رفحاء

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الحدود الشمالية، بترقية الدكتور سعد بن سيف المضياني، إلى درجة أستاذ دكتور في اللغويات.

ويعد "المضياني" من الكفاءات البارزة في جامعة الحدود الشمالية، ومن المؤسسين في فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.


عمل "المضياني" وكيلاً لعمادة خدمة المجتمع في فرع الجامعة في رفحاء لفترة واحدة ووكيلاً لكلية العلوم والآداب لفترتين ثم عميداً لها لفترتين وانتهى به المطاف وكيلاً للجامعة للفروع من العام 1436هـ حتى الآن.

و"المضياني" هو عضو مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي ورئيس لجنة المطبوعات فيه، وحاصل على العديد من الدورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة وتطوير الذات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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ترقية "المضياني" إلى أستاذ دكتور بجامعة رفحاء
سبق

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الحدود الشمالية، بترقية الدكتور سعد بن سيف المضياني، إلى درجة أستاذ دكتور في اللغويات.

ويعد "المضياني" من الكفاءات البارزة في جامعة الحدود الشمالية، ومن المؤسسين في فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.


عمل "المضياني" وكيلاً لعمادة خدمة المجتمع في فرع الجامعة في رفحاء لفترة واحدة ووكيلاً لكلية العلوم والآداب لفترتين ثم عميداً لها لفترتين وانتهى به المطاف وكيلاً للجامعة للفروع من العام 1436هـ حتى الآن.

و"المضياني" هو عضو مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي ورئيس لجنة المطبوعات فيه، وحاصل على العديد من الدورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة وتطوير الذات.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:48 AM

ترقية "المضياني" إلى أستاذ دكتور بجامعة رفحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - رفحاء
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صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الحدود الشمالية، بترقية الدكتور سعد بن سيف المضياني، إلى درجة أستاذ دكتور في اللغويات.

ويعد "المضياني" من الكفاءات البارزة في جامعة الحدود الشمالية، ومن المؤسسين في فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.


عمل "المضياني" وكيلاً لعمادة خدمة المجتمع في فرع الجامعة في رفحاء لفترة واحدة ووكيلاً لكلية العلوم والآداب لفترتين ثم عميداً لها لفترتين وانتهى به المطاف وكيلاً للجامعة للفروع من العام 1436هـ حتى الآن.

و"المضياني" هو عضو مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي ورئيس لجنة المطبوعات فيه، وحاصل على العديد من الدورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة وتطوير الذات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,001
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