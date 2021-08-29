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هل سيوجد "حمدالله" في القائمة "الآسيوية" لـ "النصر"؟

بعد أن حسم النتيجة أمام التعاون "دوريًا"

بات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قريبًا من حجز مكانه في القائمة الآسيوية للنصر بعد هدفيه الأخيرين في شباك التعاون "دوريًا".

ويعي الجهاز الفني للنصراويين قيمة المهاجم الفنية وأن وجوده لا غنى عنه في الفريق وهو ما وضح جليًا عقب غيابه عن مباراة الفيصلي والتي انهزم فيها الفريق.

وضمن كل من عبدالرزاق حمدالله والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا أماكنهم وتبقت الخانة الرابعة.

تلك الخانة حتى الآن يوجد بها الكاميروني أبو بكر فينسنت ما لم يتم التعاقد مع البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة.

النصر دوري أبطال آسيا عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل سيوجد "حمدالله" في القائمة "الآسيوية" لـ "النصر"؟
سبق

بات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قريبًا من حجز مكانه في القائمة الآسيوية للنصر بعد هدفيه الأخيرين في شباك التعاون "دوريًا".

ويعي الجهاز الفني للنصراويين قيمة المهاجم الفنية وأن وجوده لا غنى عنه في الفريق وهو ما وضح جليًا عقب غيابه عن مباراة الفيصلي والتي انهزم فيها الفريق.

وضمن كل من عبدالرزاق حمدالله والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا أماكنهم وتبقت الخانة الرابعة.

تلك الخانة حتى الآن يوجد بها الكاميروني أبو بكر فينسنت ما لم يتم التعاقد مع البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
11:14 PM

هل سيوجد "حمدالله" في القائمة "الآسيوية" لـ "النصر"؟

بعد أن حسم النتيجة أمام التعاون "دوريًا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
3,279

بات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قريبًا من حجز مكانه في القائمة الآسيوية للنصر بعد هدفيه الأخيرين في شباك التعاون "دوريًا".

ويعي الجهاز الفني للنصراويين قيمة المهاجم الفنية وأن وجوده لا غنى عنه في الفريق وهو ما وضح جليًا عقب غيابه عن مباراة الفيصلي والتي انهزم فيها الفريق.

وضمن كل من عبدالرزاق حمدالله والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا أماكنهم وتبقت الخانة الرابعة.

تلك الخانة حتى الآن يوجد بها الكاميروني أبو بكر فينسنت ما لم يتم التعاقد مع البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة.

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