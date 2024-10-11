"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
تأكدت إصابته قبل 8 أيام
كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.
وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-11
كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.
وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:28 PM
"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
تأكدت إصابته قبل 8 أيام
كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.
وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.