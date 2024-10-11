"كورونا" يغزو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

تأكدت إصابته قبل 8 أيام

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأحد)، عن أن رئيسها على أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وبينت المنظمة أن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن "صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك"، على حد ذكر الوكالة.