"المصعبي" إلى المرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" بنجران

صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.
وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .
صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.
وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .
صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.
وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .
صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.
وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .