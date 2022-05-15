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"المصعبي" إلى المرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" بنجران

صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.

وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

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"المصعبي" إلى المرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" بنجران
سبق

صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.

وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
08:04 PM

"المصعبي" إلى المرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صدر قرار بترقية عبدالله بن صالح المصعبي للمرتبة التاسعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران.

وبهذه المناسبة أعرب "المصعبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

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