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تنبيه لـ"مركز الأرصاد" بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

من متوسطة إلى غزيرة.. و"المدني" يطالب بأخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة: (الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد" بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة: (الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:28 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد" بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

من متوسطة إلى غزيرة.. و"المدني" يطالب بأخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة: (الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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