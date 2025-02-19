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مدير صحة عسير يوجّه بتكريم أخصائية ومتدربتين

لإسعافهن مصابًا في خميس مشيط

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط، عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

جاء ذلك لمباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط، ومتابعتهن لحالته حتى وصول الهلال الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع: إن المدير العام وجّه بتكريمهن فور علمه بما قمْن به من عمل نبيل يعكس استشعارهن للواجب المهني والإنساني.

مدير صحة عسير

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مدير صحة عسير يوجّه بتكريم أخصائية ومتدربتين
سبق

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط، عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

جاء ذلك لمباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط، ومتابعتهن لحالته حتى وصول الهلال الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع: إن المدير العام وجّه بتكريمهن فور علمه بما قمْن به من عمل نبيل يعكس استشعارهن للواجب المهني والإنساني.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
07:15 PM

مدير صحة عسير يوجّه بتكريم أخصائية ومتدربتين

لإسعافهن مصابًا في خميس مشيط

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
1,016

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط، عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

جاء ذلك لمباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط، ومتابعتهن لحالته حتى وصول الهلال الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع: إن المدير العام وجّه بتكريمهن فور علمه بما قمْن به من عمل نبيل يعكس استشعارهن للواجب المهني والإنساني.

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