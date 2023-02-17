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شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة

معظمها جنوب العاصمة .. مواطن وباكستاني تمّ توقيفهما واتخاذ اللازم بحقهما

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
12:08 PM

شرطة الرياض تُوقع بـ "كاسري أقفال المحال" .. اعترفا بـ ٨ جرائم سرقة

معظمها جنوب العاصمة .. مواطن وباكستاني تمّ توقيفهما واتخاذ اللازم بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألقت شرطة الرياض القبض على متهمَيْن بجرائم سرقة عبر اقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهمَيْن "مواطن، ومقيم- باكستاني الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر"، وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهما باقتحام المحال التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تركز معظمها في أحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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