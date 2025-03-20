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شاهد .. "الصحة المغربية" تحث المواطنين على المشاركة في "حملة تصفيق"

تقديراً واعترافاً بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

دعت وزارة الصحة بالمملكة المغربية، أمس الخميس، عبر مقطع فيديو من خلاله المغاربة، إلى المشاركة في "حملة التصفيق" من النوافذ والشرفات لمدة دقيقة في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي يومياً.

وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي تحت شعار "نبقاو فالدار" أو (أبقوا في البيوت)، يشارك الجميع فيها بالتصفيق مدة دقيقة ابتداءً من الساعة السابعة من مساء كل يوم تقديراً واعترافاً بالجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المغربية، قد دعت المواطنين، الأربعاء، إلى الحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكّد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب؛ في وقت سابق، أن الأيام المقبلة حاسمة في مواجهة الفيروس، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها السلطات لمحاصرة كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 62 حالة يوم أمس الخميس.

وزارة الصحة بالمملكة المغربية حملة التصفيق فيروس كورونا الجديد

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شاهد .. "الصحة المغربية" تحث المواطنين على المشاركة في "حملة تصفيق"
سبق

دعت وزارة الصحة بالمملكة المغربية، أمس الخميس، عبر مقطع فيديو من خلاله المغاربة، إلى المشاركة في "حملة التصفيق" من النوافذ والشرفات لمدة دقيقة في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي يومياً.

وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي تحت شعار "نبقاو فالدار" أو (أبقوا في البيوت)، يشارك الجميع فيها بالتصفيق مدة دقيقة ابتداءً من الساعة السابعة من مساء كل يوم تقديراً واعترافاً بالجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المغربية، قد دعت المواطنين، الأربعاء، إلى الحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكّد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب؛ في وقت سابق، أن الأيام المقبلة حاسمة في مواجهة الفيروس، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها السلطات لمحاصرة كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 62 حالة يوم أمس الخميس.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:36 PM

شاهد .. "الصحة المغربية" تحث المواطنين على المشاركة في "حملة تصفيق"

تقديراً واعترافاً بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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عبدالله العنزي - الرياض
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3,111

دعت وزارة الصحة بالمملكة المغربية، أمس الخميس، عبر مقطع فيديو من خلاله المغاربة، إلى المشاركة في "حملة التصفيق" من النوافذ والشرفات لمدة دقيقة في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي يومياً.

وذكرت الوزارة أن هذه الحملة تأتي تحت شعار "نبقاو فالدار" أو (أبقوا في البيوت)، يشارك الجميع فيها بالتصفيق مدة دقيقة ابتداءً من الساعة السابعة من مساء كل يوم تقديراً واعترافاً بالجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المغربية، قد دعت المواطنين، الأربعاء، إلى الحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم؛ كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكّد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب؛ في وقت سابق، أن الأيام المقبلة حاسمة في مواجهة الفيروس، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها السلطات لمحاصرة كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 62 حالة يوم أمس الخميس.

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