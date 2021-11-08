النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا تسجّل 795 إصابة جديدة بكورونا و260 حالة بفلسطين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 361 ألفًا و709 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و218 حالة.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و432 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى وجود 46 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا تسجّل 795 إصابة جديدة بكورونا و260 حالة بفلسطين
سبق

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 361 ألفًا و709 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و218 حالة.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و432 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى وجود 46 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
05:40 PM

ليبيا تسجّل 795 إصابة جديدة بكورونا و260 حالة بفلسطين

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
133

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 361 ألفًا و709 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و218 حالة.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و432 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى وجود 46 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة