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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

شفاء 210 اليوم ..المملكة تتخطى حاجز الـ 3000 متعافٍ من كورونا

893 حالة بالرياض و554 بمكة و507 بجدة و258 بالمدينة

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ثلاثة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3163 حالة حتى الآن.
وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 210 حالة تعافٍ جديدة.
وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 893 حالة، تلتها مكة بـ554حالة، ثم جدة بـ507 حالة، ثم المدينة بـ 258 ثم القطيف بـ 196 ثم الدمام بـ 148، وبعدها الهفوف بـ119 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شفاء 210 اليوم ..المملكة تتخطى حاجز الـ 3000 متعافٍ من كورونا
سبق

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ثلاثة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3163 حالة حتى الآن.
وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 210 حالة تعافٍ جديدة.
وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 893 حالة، تلتها مكة بـ554حالة، ثم جدة بـ507 حالة، ثم المدينة بـ 258 ثم القطيف بـ 196 ثم الدمام بـ 148، وبعدها الهفوف بـ119 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
04:08 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:30 PM

شفاء 210 اليوم ..المملكة تتخطى حاجز الـ 3000 متعافٍ من كورونا

893 حالة بالرياض و554 بمكة و507 بجدة و258 بالمدينة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,314

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ثلاثة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3163 حالة حتى الآن.
وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 210 حالة تعافٍ جديدة.
وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 893 حالة، تلتها مكة بـ554حالة، ثم جدة بـ507 حالة، ثم المدينة بـ 258 ثم القطيف بـ 196 ثم الدمام بـ 148، وبعدها الهفوف بـ119 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

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