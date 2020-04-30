شفاء 210 اليوم ..المملكة تتخطى حاجز الـ 3000 متعافٍ من كورونا

893 حالة بالرياض و554 بمكة و507 بجدة و258 بالمدينة

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ثلاثة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3163 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 210 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 893 حالة، تلتها مكة بـ554حالة، ثم جدة بـ507 حالة، ثم المدينة بـ 258 ثم القطيف بـ 196 ثم الدمام بـ 148، وبعدها الهفوف بـ119 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.