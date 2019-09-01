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"النجمي" يتفقد مستشفى فيفاء ويوجه باستبدال بعض الأجهزة والمعدات الطبية

تجول داخل الأروقة وناقش خلال زيارته عددًا من التحديات وكيفية تجاوزها

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، مستشفى فيفاء العام، وذلك صباح اليوم الأحد.

وتجول "النجمي" داخل أروقة المستشفى، واستمع لشرح مفصل من مدير المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن أقسام المستشفى والأدوار المناطة بها، وأهم المعوقات التي تواجه بعض الأقسام، ثم توجه بعد ذلك إلى وحدة الغسيل الكلوي لمعاينة أداء الأجهزة والمعدات الطبية.

ووجّه "النجمي" خلال الجولة التفقدية إلى استبدال عددٍ من الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، فيما قدّم شكره لإدارة المستشفى، وإدارة تجربة المريض لتميزها وأدائها لخدمة المرضى خلال العام الماضي.

والتقى "النجمي" محافظ فيفاء في مكتبه، حيث ناقشا عددًا من التحديات التي تواجه المستشفى وطرق معالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى في المحافظة.

رافق مدير عام صحة جازان خلال زيارته، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، الدكتور علي المدير، وعدد من المساعدين والإداريين، من منسوبي صحة جازان.

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"النجمي" يتفقد مستشفى فيفاء ويوجه باستبدال بعض الأجهزة والمعدات الطبية
سبق

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، مستشفى فيفاء العام، وذلك صباح اليوم الأحد.

وتجول "النجمي" داخل أروقة المستشفى، واستمع لشرح مفصل من مدير المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن أقسام المستشفى والأدوار المناطة بها، وأهم المعوقات التي تواجه بعض الأقسام، ثم توجه بعد ذلك إلى وحدة الغسيل الكلوي لمعاينة أداء الأجهزة والمعدات الطبية.

ووجّه "النجمي" خلال الجولة التفقدية إلى استبدال عددٍ من الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، فيما قدّم شكره لإدارة المستشفى، وإدارة تجربة المريض لتميزها وأدائها لخدمة المرضى خلال العام الماضي.

والتقى "النجمي" محافظ فيفاء في مكتبه، حيث ناقشا عددًا من التحديات التي تواجه المستشفى وطرق معالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى في المحافظة.

رافق مدير عام صحة جازان خلال زيارته، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، الدكتور علي المدير، وعدد من المساعدين والإداريين، من منسوبي صحة جازان.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:52 PM

"النجمي" يتفقد مستشفى فيفاء ويوجه باستبدال بعض الأجهزة والمعدات الطبية

تجول داخل الأروقة وناقش خلال زيارته عددًا من التحديات وكيفية تجاوزها

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، مستشفى فيفاء العام، وذلك صباح اليوم الأحد.

وتجول "النجمي" داخل أروقة المستشفى، واستمع لشرح مفصل من مدير المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن أقسام المستشفى والأدوار المناطة بها، وأهم المعوقات التي تواجه بعض الأقسام، ثم توجه بعد ذلك إلى وحدة الغسيل الكلوي لمعاينة أداء الأجهزة والمعدات الطبية.

ووجّه "النجمي" خلال الجولة التفقدية إلى استبدال عددٍ من الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، فيما قدّم شكره لإدارة المستشفى، وإدارة تجربة المريض لتميزها وأدائها لخدمة المرضى خلال العام الماضي.

والتقى "النجمي" محافظ فيفاء في مكتبه، حيث ناقشا عددًا من التحديات التي تواجه المستشفى وطرق معالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى في المحافظة.

رافق مدير عام صحة جازان خلال زيارته، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، الدكتور علي المدير، وعدد من المساعدين والإداريين، من منسوبي صحة جازان.

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