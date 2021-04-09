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"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضريبة التهاون سندفعها خلال 14 يوماً.. مختص يحذر: إصابات "كورونا" قياسية!

قال: تسجيل المناطق الإدارية البعيدة عن العاصمة زيادة قد يأخذ منظومة الصحة لانهيار

بعد ارتفاع حالات #كورونا في المملكة وتسجيل رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، حذر أستاذ علم الفيروسات المساعد في جامعة نجران الدكتور أحمد الشهري، من أننا قد ندفع ضريبة التهاون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين المقبلين؛ موضحاً أن أي فيروس ينتشر تظهر أعداده الحقيقية في أعداد الحالات المصابة خلال 5 إلى 14 يوماً!

وقال "الشهري" في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية": "لما قرأت أمس أن التعافي يقارب نصف أعداد الإصابات وهو غير مشاهد سابقاً، وأيضاً الوصول إلى مستويات إشغال تفوق 850 سريراً في أقسام العناية المركزة، فهذا الوضع يدعو للحذر والقلق"، لافتاً إلى أن تسجيل المناطق الإدارية البعيدة عن العاصمة زيادة في الإصابات قد يأخذ المنظومة الصحية لمستويات انهيار لا سمح الله.

وفي رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل (902) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات، رحمهم الله، وتسجيل (469) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (381.658) حالة ولله الحمد.

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ضريبة التهاون سندفعها خلال 14 يوماً.. مختص يحذر: إصابات "كورونا" قياسية!
سبق

بعد ارتفاع حالات #كورونا في المملكة وتسجيل رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، حذر أستاذ علم الفيروسات المساعد في جامعة نجران الدكتور أحمد الشهري، من أننا قد ندفع ضريبة التهاون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين المقبلين؛ موضحاً أن أي فيروس ينتشر تظهر أعداده الحقيقية في أعداد الحالات المصابة خلال 5 إلى 14 يوماً!

وقال "الشهري" في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية": "لما قرأت أمس أن التعافي يقارب نصف أعداد الإصابات وهو غير مشاهد سابقاً، وأيضاً الوصول إلى مستويات إشغال تفوق 850 سريراً في أقسام العناية المركزة، فهذا الوضع يدعو للحذر والقلق"، لافتاً إلى أن تسجيل المناطق الإدارية البعيدة عن العاصمة زيادة في الإصابات قد يأخذ المنظومة الصحية لمستويات انهيار لا سمح الله.

وفي رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل (902) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات، رحمهم الله، وتسجيل (469) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (381.658) حالة ولله الحمد.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
03:31 PM

ضريبة التهاون سندفعها خلال 14 يوماً.. مختص يحذر: إصابات "كورونا" قياسية!

قال: تسجيل المناطق الإدارية البعيدة عن العاصمة زيادة قد يأخذ منظومة الصحة لانهيار

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,048

بعد ارتفاع حالات #كورونا في المملكة وتسجيل رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، حذر أستاذ علم الفيروسات المساعد في جامعة نجران الدكتور أحمد الشهري، من أننا قد ندفع ضريبة التهاون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين المقبلين؛ موضحاً أن أي فيروس ينتشر تظهر أعداده الحقيقية في أعداد الحالات المصابة خلال 5 إلى 14 يوماً!

وقال "الشهري" في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية": "لما قرأت أمس أن التعافي يقارب نصف أعداد الإصابات وهو غير مشاهد سابقاً، وأيضاً الوصول إلى مستويات إشغال تفوق 850 سريراً في أقسام العناية المركزة، فهذا الوضع يدعو للحذر والقلق"، لافتاً إلى أن تسجيل المناطق الإدارية البعيدة عن العاصمة زيادة في الإصابات قد يأخذ المنظومة الصحية لمستويات انهيار لا سمح الله.

وفي رقم قياسي هو الأكثر منذ 7 أشهر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل (902) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات، رحمهم الله، وتسجيل (469) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (381.658) حالة ولله الحمد.

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