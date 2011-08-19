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جامعة الباحة تعيد فتح التقديم للطلاب الراغبين في الدراسة

داعية الراغبين في التقديم للدخول على موقعها بعد توفر عدد من المقاعد

أعلنت جامعة الباحة إعادة فتح القبول للطلاب للالتحاق بمقاعد الدراسة بعد توفر عدد من المقاعد الدراسية.

وقالت جامعة الباحة " بناءً على توجيه وزير التعليم، بزيادة مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، تعلن الجامعة عن توفر عدد من المقاعد في عدد من البرامج المختلفة، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على موقع الجامعة عبر الرابط: ‏⁦‪admission.bu.edu.sa/PROD_ad/xwskca

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جامعة الباحة تعيد فتح التقديم للطلاب الراغبين في الدراسة
سبق

أعلنت جامعة الباحة إعادة فتح القبول للطلاب للالتحاق بمقاعد الدراسة بعد توفر عدد من المقاعد الدراسية.

وقالت جامعة الباحة " بناءً على توجيه وزير التعليم، بزيادة مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، تعلن الجامعة عن توفر عدد من المقاعد في عدد من البرامج المختلفة، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على موقع الجامعة عبر الرابط: ‏⁦‪admission.bu.edu.sa/PROD_ad/xwskca

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:02 AM

جامعة الباحة تعيد فتح التقديم للطلاب الراغبين في الدراسة

داعية الراغبين في التقديم للدخول على موقعها بعد توفر عدد من المقاعد

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
2,060

أعلنت جامعة الباحة إعادة فتح القبول للطلاب للالتحاق بمقاعد الدراسة بعد توفر عدد من المقاعد الدراسية.

وقالت جامعة الباحة " بناءً على توجيه وزير التعليم، بزيادة مقاعد القبول لهذا العام 1443هـ، تعلن الجامعة عن توفر عدد من المقاعد في عدد من البرامج المختلفة، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على موقع الجامعة عبر الرابط: ‏⁦‪admission.bu.edu.sa/PROD_ad/xwskca

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