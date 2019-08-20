تنبيهات الـ 10 مناطق تكشف ملامح أجواء الثلاثاء الحائرة بين الأمطار والغبار

#الإنذار_المبكر: حالات مناخية متفاوتة تشمل الرياض ومكة والمدينة المنوّرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات عدة شملت 10 مناطق، هي: "عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونجران والحدود الشمالية والجوف والشرقية والرياض"، وذلك من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدرت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهاً متقدماً لمنطقتَي عسير وجازان من حالة من الأمطار المتوسطة بمحافظات عدة؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد، تستمر من الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض كل من الباحة ومكة المكرّمة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حيث تشمل الحالة بمكة المكرّمة محافظات: أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر من الثانية ظهراً للتاسعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونجران والحدود الشمالية والجوف و"الشرقية" والرياض، لرياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بالرياض كلاً من: الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ووادي الدواسر، وتستمر من الثانية عشرة ظهراً للسابعة مساءً، فيما تشمل في المدينة المنوّرة كلاً من بدر وينبع، وتستمر من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً، بينما تشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتستمر من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً أيضاً.