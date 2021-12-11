محكمة ألمانية: الإصابة في الطريق من السرير إلى الكمبيوتر "حادث عمل"

قالت: الرحلة الصباحية الأولى من غرفة النوم إلى مكتب المنزل طريق عمل

اعتبرت محكمة ألمانية أن المشي لمسافة قدمين من سريرك إلى مكتبك في المنزل هو وسيلة للتنقل، وعلى هذا الأساس قضت بحكم فريد من نوعه.

فقد انزلقت رجله وكسر ظهره أثناء نزوله من درج حلزوني من غرفة نومه إلى مكتبه في المنزل. بينما رفض تأمين الشركة التي يعمل بها تغطية نفقات الحادث؛ حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية لقضايا الضمان الاجتماعي قضت، الأربعاء الماضي، بأن "الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى مكتب المنزل؛ هي بمثابة طريق عمل مؤمن عليه".

ووفق ما نقله موقع الحرة تقول "واشنطن بوست": إن القرار يشير إلى قضايا أوسع حول العالم؛ حيث تكافح الشركات مع تواصل تطبيق نظام العمل عن بعد في بعض الدول.

وفي الحالة الألمانية قالت المحكمة: إنه إذا وقع الحادث في منزل الشخص المؤمن عليه "أو في مكان آخر"، يتم توفير التغطية التأمينية "بنفس القدر" كما يقع في مقر الشركة.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل "يبدأ العمل "في مكتبه المنزلي" على الفور دون تناول الإفطار مسبقًا". وقد نزل الدرج "لبدء العمل" وبالتالي ما حدث "خدمة في مصلحة صاحب العمل".

وكانت الشركات في العديد من الدول وجهت موظفيها لتطبيق نظام العمل عن بعد للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة في ظل انتشار وباء كورونا. ولا تزال بعض الشركات تطبق هذا النظام مع ظهور متحور أوميكرون الجديد.

وفي حادث مشابه آخر، لكن هذه المرة في إيطاليا؛ حيث انتشار ثقافة احتساء القهوة؛ تقول صحيفة واشنطن بوست: إن المحكمة العليا في البلاد قضت، الشهر الماضي، بأن استراحات الموظفين الخاصة بالقهوة تكون على مسؤوليتهم الخاصة.

ويأتي هذا الحكم بعدما غادرت موظفة حكومية إيطالية مكتبها في استراحة لارتشاف القهوة خلال صباح أحد أيام العمل، وفي طريق عودتها إلى المكتب تعثرت وكسر معصمها.

وذكرت المحكمة الإيطالية العليا أن الإصابات الناجمة عن استراحة القهوة خارج مكان العمل ليست إصابات في مكان العمل، وأن صاحب العمل غير ملزم بالتعويض عن الحادث.

بينما قال محامي المدعية: إن الموكلة لم "تغادر المكتب للذهاب للتسوق، بل كانت تلبي حاجة نفسية".