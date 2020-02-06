بالفيديو.. التحالف يستهدف الحوثيين في "نهم"
ضمن عمليات إسناد يقوم بها للجيش اليمني
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق"، استهدافات جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر المقاتلات ونجحت الضربات في إصابة الأهداف بدقة عالية.
ورصدت المشاهد استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.
مليشيا الحوثي الإرهابية
إسناد الجيش اليمني
بالفيديو.. التحالف يستهدف الحوثيين في "نهم"
محمد المواسي
سبق
2020-02-06
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق"، استهدافات جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر المقاتلات ونجحت الضربات في إصابة الأهداف بدقة عالية.
ورصدت المشاهد استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:48 PM
بالفيديو.. التحالف يستهدف الحوثيين في "نهم"
ضمن عمليات إسناد يقوم بها للجيش اليمني
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق"، استهدافات جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر المقاتلات ونجحت الضربات في إصابة الأهداف بدقة عالية.
ورصدت المشاهد استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.