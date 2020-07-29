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شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً

بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
سبق

بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:50 PM

شاهد.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,680

بثّت وزارة الحج والعمرة صوراً لوصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عقدوا نية الحج وبداية التلبية من ميقات السيل صباح اليوم، ثم وصلوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم؛ وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية لسلامتهم.

وأظهرت الصور وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعداداً للذهاب إلى عرفة غداً.

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