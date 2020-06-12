النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: 520 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 34952

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة.

وتم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان اليوم: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: 520 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة.

وتم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان اليوم: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:31 PM

الكويت: 520 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 34952

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
388

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة.

وتم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان اليوم: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,631
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,589
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة